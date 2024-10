Accordo Regione-Webuild, Schifani “In pochi anni 6 mila assunzioni”

PALERMO (ITALPRESS) - "Voglio ringraziare l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, per avere accolto con grande intelligenza la nostra proposta di collaborazione. Sapevo che WeBuild fosse impegnata in modo massiccio in Sicilia in infrastrutture, tecnologie e risorse umane, così la mia proposta è stata di aiutare il territorio attraverso il reclutamento di manovalanza. Ci è stata data disponibilità a condizione di garantire la formazione di giovani. Noi faremo la nostra parte mettendo a disposizione i locali e garantendo la formazione a 200 ragazzi. Si avvia un percorso che prevede, nel giro di pochi anni, la selezione e l'assunzione di 6 mila giovani". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel suo intervento al Recruiting Day di WeBuild, tenutosi all'assessorato regionale al Territorio, a Palermo. xd8/vbo/gtr