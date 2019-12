ACCORDO MILAN-IBRAHIMOVIC, CONTRATTO DI 6 MESI

Ibrahimovic e il Milan sempre più vicini. Il matrimonio bis tra lo svedese e il club di via Aldo Rossi si farà e la conferma è arrivata proprio oggi, con il sì definitivo dello svedese alla nuova proposta dei rossoneri. Contratto di 6 mesi da 3 milioni di euro, più opzione di rinnovo per altri 12 mesi in base a degli obiettivi personali da centrare. Lo svedese potrebbe già aggregarsi al gruppo il prossimo 30 dicembre, all ripresa degli allenamenti. Da verificare le sue condizioni fisiche e capire se sarà già utilizzabile per il match dell’Epifania a San Siro contro la Sampdoria. A Casa Milan si sta già lavorando per organizzare le visite mediche e l’eventuale presentazione del giocatore, che torna al Milan dopo 7 anni e mezzo. Lo svedese si è convinto nell’accettare la nuova proposta di Boban e Maldini, rimandando il suo addio al calcio giocato, preventivato da molti. A 38 anni e chiusa l’esperienza negli Stati Uniti con i Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic sente ancora di poter dare qualcosa di importante, al Milan e al calcio italiano. Nelle prossime ore l’ufficialità dell’accordo.

(ITALPRESS).