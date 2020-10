ROMA (ITALPRESS) – Andrea Abodi e Giovanni Malagò, rispettivamente presidenti di Credito Sportivo e Coni, nella Sala delle Fiaccole di Palazzo H, al Foro Italico, hanno firmato il protocollo d’intesa per la dual career degli atleti azzurri. Presenti anche i membri della Commissione Nazionale Atleti del Coni, Margherita Granbassi, Carlo Molfetta e Mara Santangelo. Si tratta di una collaborazione finalizzata alla sensibilizzazione e alla formazione degli atleti sui temi della dual career del movimento olimpico, attraverso un aggiornamento manageriale su economia, innovazione e management ad atleti ed ex atleti che intendono investire in impianti sportivi. L’intesa, di durata triennale, prevede inoltre la possibilità di istituire una particolare linea di credito per l’atleta-studente che abbia l’interesse di partecipare a studi universitari e/o a master. Una delle prime iniziative è volta a favorire l’inserimento lavorativo, nell’ambito della gestione degli impianti sportivi, degli atleti che abbiano partecipato ai Giochi Olimpici o che abbiano vestito la maglia azzurra per le rispettive Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate e abbiano effettuato degli appositi percorsi formativi per il post carriera promossi e/o organizzati dalla Commissione Nazionale Atleti. Proprio in virtù del ruolo di banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello sport, l’Ics concederà finanziamenti agevolati a favore delle società e delle associazioni sportive in cui gli ex azzurri rivestono il ruolo di titolari, azionisti di maggioranza, amministratori o presidenti, per interventi di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, attrezzatura, messa a norma ed efficientamento energetico di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, compresa l’acquisizione delle relative aree e l’acquisto di immobili da destinare all’attività.

(ITALPRESS).