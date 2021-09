ROMA (ITALPRESS) – Topolino torna “in pedana”. Rispolverando una tradizione affascinante, grazie a un accordo di collaborazione tra la Federazione Italiana Scherma e l’azienda Panini, il personaggio che dà il nome a una delle riviste più amate da generazioni di lettori d’ogni età sarà protagonista in occasione della 57esima edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, in programma a Riccione dal 9 al 19 ottobre 2021. Il gruppo Panini omaggerà di 12 abbonamenti trimestrali a Topolino i vincitori dei titoli italiani delle categorie Bambine, Maschietti, Giovanissime e Giovanissimi di fioretto, sciabola e spada. Una copia dell’ultimo numero della rivista sarà omaggiata a tutti gli atleti che saliranno sul podio nelle stesse 12 gare riservate ai “più piccoli” tra gli Under 14 in pedana a Riccione. L’accordo di collaborazione FIS-Panini, curato da Anna Ferraro che è componente del Gruppo di Lavoro federale Marketing e Comunicazione, prevede, inoltre, uno sconto esclusivo sugli abbonamenti a più riviste del gruppo, riservato a tutti i tesserati Federscherma. Il binomio Topolino-scherma, riproposto da Panini con il gadget di “Topolino schermidore” allegato al numero dello scorso 27 luglio, rievoca poi un felice sodalizio che tra gli anni Ottanta e Novanta vide lo storico personaggio di Disney associato ad alcuni importanti eventi della FIS. Un ritorno al futuro, insomma, tra tradizione e innovazione, in occasione del 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione.

(ITALPRESS).