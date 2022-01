ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – Chi viaggia in treno sa cosa vuol dire connettersi a internet. La velocità di internet in treno infatti non è mai quella promessa, ma soprattutto oltre a una rete lentissima spesso il WiFi salta del tutto. Si tratta di un problema di “aggancio” alle varie celle del segnale. Che, soprattutto sui convogli ad alta velovità, diventa un’impresa. Adesso però le Ferrovie dello Stato hanno siglato un accordo con TIM. Che dovrebbe finalmente portare una connessione in grado da supportare le esigenze dei clienti anche di altri operatori mobili. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, attraverso la sua controllata RFI-Rete Ferroviaria Italiana, ha siglato un accordo con il Gruppo TIM. La partnership prevede il potenziamento degli impianti di copertura mobile 4G delle gallerie lungo le linee Alta Velocità italiane, da Torino a Napoli e da Bologna a Venezia.

Il potenziamento riguarderà anche la copertura di altri Operatori TLC tra cui WINDTRE. Nell’ambito delle iniziative legate al PNRR, inoltre, è previsto l’avvio di studi di fattibilità relativi al possibile utilizzo di tecnologie 5G. L’obiettivo è realizzare una connettività sempre più affidabile a bordo dei treni ad alta velocità.

Gli interventi previsti consentiranno ai passeggeri di usufruire di una connessione stabile e di alta qualità anche nelle aree più sfavorevoli come le gallerie ferroviarie. Sia attraverso il servizio WiFi di bordo treno sia attraverso la copertura diretta degli Operatori TLC aderenti al progetto.

Già a partire dal 2022 verranno avviati i lavori di potenziamento degli impianti nelle gallerie, sulle tratte alta velocità tra Torino, Milano, Bologna e Firenze. Per poi proseguire nel corso del 2023, da Firenze fino a Napoli e da Bologna a Venezia. Il progetto prevede un investimento di circa 12 milioni di euro, condiviso tra RFI e gli Operatori TLC aderenti.

