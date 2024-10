BOLOGNA (ITALPRESS) – Nel corso di un incontro organizzato questa mattina a Bologna che ha visto la partecipazione di oltre 350 aziende fornitrici di prodotti a marchio, Conad ha lanciato il Manifesto per la Marca Commerciale. Sono state presentate le linee strategiche per lo sviluppo sostenibile della MDD Conad e delle sue linee di prodotto, basate sul miglioramento in modo continuo e misurabile della quota di fatturato generata dalle attività identificate dai criteri Esg, definiti dall’Agenda Onu 2030. Durante l’incontro è stato annunciato l’accordo tra Conad e Sace a supporto della sostenibilità economica e ambientale degli oltre 700 fornitori di prodotti per la marca commerciale. L’intesa, che rappresenta un unicum e ha natura esclusiva nel settore, prevede una serie di iniziative congiunte mirate a promuovere la sostenibilità lungo tutta la filiera produttiva. Conad metterà a disposizione dei propri fornitori di prodotti a marchio – con particolare attenzione alle Pmi – i servizi assicurativi e di garanzia offerti da Sace, consentendo un miglior dialogo con le banche di riferimento, in un percorso di medio/lungo termine che supporti la filiera con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito, fornire maggiore liquidità, sostenere la resilienza e la competitività del settore.

Conad offrirà inoltre ai propri partner webinar e sessioni formative erogate dall’Hub Education &Connect Solutions di Sace su prodotti e servizi rivolti alle aziende del settore agroalimentare e del made in Italy.

“Per Conad la sostenibilità è uno dei pilastri della strategia di sviluppo di lungo periodo – ha dichiarato Francesco Avanzini, direttore generale di Conad – Questo accordo con Sace è rilevante perchè è un aiuto concreto per le aziende nostre partner nello sviluppo dei prodotti a Marchio Conad e che affrontano la transizione ESG con decisione ma che, a volte, hanno bisogno di competenze e conoscenze specifiche. Poichè la distribuzione è sempre più al centro del sistema economico, riteniamo importante collaborare con chi condivide il nostro impegno in tema di sostenibilità”.

“L’accordo rappresenta un esempio concreto di sinergia con uno dei più maggiori leader nella grande distribuzione in Italia per mettere a fattor comune know-how e competenze che vadano nella direzione della sostenibilità per poter supportare tutto l’indotto composto da oltre 700 fornitori a marchio Conad”, ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace.

