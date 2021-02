ROMA (ITALRPESS) – Finlombarda Spa e Credito Sportivo hanno comunicato l’adesione dell’Istituto a “Credito PPP”, prodotto dell’area ‘Corporate Banking’ della finanziaria regionale, con l’obiettivo di rafforzare gli investimenti in Lombardia negli ambiti dello Sport e della Cultura. Credito PPP mette a disposizione delle imprese lombarde di ogni dimensione un plafond di 200 milioni di euro di Finlombarda Spa per finanziare gli investimenti in opere e servizi pubblici realizzati da imprese aggiudicatarie di concessioni e contratti di partenariato pubblico-privato. L’Istituto per il Credito Sportivo e Finlombarda Spa offrono così alle imprese lombarde, in una fase congiunturale così complessa e difficile, un’ulteriore opportunità di finanziamento a testimonianza di una reciproca e concreta volontà di investire nel futuro del territorio. “Nell’attuale congiuntura economica – ha dichiarato il presidente di Finlombarda Spa, Michele Vietti – perché la Lombardia e il sistema Paese possano tornare a crescere in termini di produttività e competitività, è necessario un ecosistema finanziario aperto e sinergico nel quale banche e finanziarie regionali collaborino fattivamente alla ripresa economica. L’accordo siglato con il Credito Sportivo va in questa direzione, a totale beneficio delle imprese del territorio”. Per il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, “la Banca consolida, attraverso questo accordo con Finlombarda, il suo ruolo al servizio dello sviluppo sostenibile attraverso lo Sport e la Cultura che riteniamo indispensabili difese immunitarie sociali. Lo facciamo – prosegue Abodi – anche promuovendo convintamente l’Obiettivo 17 dell’Agenda 2030, ovvero il partenariato, affinché questo tipo di collaborazioni sinergiche producano valore aggiunto, ovvero opportunità di crescita per i territori, in un’ottica di rafforzamento dell’intero sistema Paese”.

(ITALPRESS).