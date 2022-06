Accordo Anci-Fnsi, Decaro “Un passo importante per le comunità”

“È importante per noi sindaci rinnovare il protocollo con la Federazione Nazionale della Stampa, perché questo documento stabilisce delle regole che sono previste nella legge 150/2000 e ci dà l’opportunità di far conoscere a tutti i territori la norma, che prevede la necessità di avere un ufficio stampa per il contatto con i cittadini, ma anche con i media territoriali e nazionali”. Lo ha detto il presidente Anci Antonio Decaro. xa2/pc/gtr