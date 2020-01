ACCOLTELLARONO 14ENNE, FERMATI 3 MINORI A NOLA

I carabinieri di Nola (Napoli) hanno eseguito le misure di custodia cautelare in Istituto penale per minorenni, emesse dal Gip, nei confronti di due 15enni e un 16enne, accusati di tentato omicidio in concorso ai danni di un ragazzo di 14 anni accoltellato nel parcheggio del centro commerciale “Vulcano Buono” di Nola la sera dello scorso 8 dicembre.

Le indagini, coordinate dalla Procura per i minorenni di Napoli, hanno permesso di identificare gli aggressori e di appurare che l’aggressione ha preso origine da futili motivi. I carabinieri hanno accertato che mentre la giovane vittima si trovava presso la pista di pattinaggio del centro commerciale con un’amica, dopo essere stato verbalmente infastidito e provocato da un gruppo di coetanei di età compresa tra i 12 e i 16 anni, aveva deciso di allontanarsi all’esterno del centro commerciale.

Nonostante il ragazzo si fosse allontanato, però, gli aggressori lo hanno seguito all’esterno e lo hanno colpito con calci e pugni, colpendolo al capo con un manganello e accoltellandolo all’addome. Il giovane prima è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Nola, poi – a causa delle gravi condizioni di salute – è stato trasferito in prognosi riservata al Cardarelli di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

