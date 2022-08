MONZA (ITALPRESS) – Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri perchè accusato di avere ferito a coltellate un 15enne all’esterno di un centro commerciale di Busnago, in provincia di Monza Brianza. I fatti risalgono al pomeriggio del 16 agosto. L’aggressione al culmine di una lite è stata ripresa dalle telecamere ed ha portato all’identificazione dell’indagato.

Il ragazzino, trovato riverso a terra all’interno della sala giochi del centro commerciale, con una ferita all’altezza del diaframma, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico e trasferito in osservazione in terapia intensiva.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com