Per proteggere il sistema elettronico dei modelli più recenti, molti costruttori di veicoli adottano soluzioni individuali con requisiti diversificati per accedere alle funzioni di diagnosi. Questo spesso comporta ostacoli di natura tecnica e amministrativa per le officine, in particolare per quelle multimarca indipendenti. Per questo motivo, Bosch ha sviluppato Secure Diagnostic Access (SDA): una soluzione centralizzata, standardizzata e integrata al software di diagnosi Esitronic 2.0 Online, che consente un accesso diretto ai dati protetti dei veicoli VW, Audi, SEAT e Škoda. Per offrire alle officine una migliore copertura, Bosch sta lavorando per integrare la soluzione SDA anche nei veicoli di altre case automobilistiche. SDA permette alle officine di continuare a eseguire diagnosi complete anche su veicoli con i dati diagnostici protetti in modo semplice e senza restrizioni. La nuova funzione è già disponibile e fa parte del software diagnostico Bosch Esitronic 2.0 Online. Ogni dipendente dell’officina, una volta registrato, ottiene un account personale che gli consente di utilizzare le funzionalità di diagnostica con accesso limitato in modo semplice e diretto.

ID Bosch per un accesso diretto ai contenuti diagnostici protetti

Senza l’accesso alle funzioni protette, le officine sono spesso in grado di eseguire solo attività diagnostiche passive come la lettura di codici errore. Le attività di diagnosi attive, come la calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida, potrebbero, in alcuni casi, non essere più consentite. Anche il ripristino degli intervalli di manutenzione potrebbe essere bloccato. Per eseguire queste attività, i costruttori spesso richiedono un accesso a pagamento. Bosch Secure Diagnostic Access (SDA) facilita l’intero processo. L’officina non dovrà più effettuare singole registrazioni sui diversi portali dei costruttori e utilizzare diversi metodi di pagamento, poiché SDA unifica le soluzioni individuali dei costruttori dei veicoli e le integra nella funzione diagnosi centraline del software Bosch Esitronic 2.0 Online. A fronte delle soluzioni individuali dei costruttori dei veicoli, tramite il proprio ID Bosch gli utenti ottengono un accesso unico ai contenuti diagnostici protetti. Per ottenere il proprio ID Bosch personale, all’operatore dell’officina basterà effettuare una sola registrazione iniziale, così da accedere non solo ai contenuti diagnostici protetti tramite Esitronic 2.0 Online, ma anche ad altre applicazioni Bosch, sia professionali sia private, come quelle per le e-bike e la domotica.

Utilizzando SDA, le officine non devono nemmeno occuparsi della fatturazione e dei costi. Bosch Secure Diagnostic Access prevede infatti una tariffa forfettaria. I costi per l’utilizzo dei dati diagnostici protetti sono già compresi nei canoni di licenza per diagnosi centraline (SD).

Accedendo tramite Secure Diagnostic Access di Bosch ai contenuti diagnostici con accesso limitato delle diverse marche, le officine risparmiano tempo e denaro aumentando così l’efficienza delle diagnosi del veicolo. In particolare, le officine multimarca con la funzione SDA potranno garantire la loro competitività poiché saranno in grado di continuare a eseguire diagnosi complete sui veicoli dei diversi costruttori in modo efficiente e rapido. Prerequisiti per l’utilizzo di Bosch Secure Diagnotic Access sono il software diagnostico Esitronic 2.0 Online e una licenza valida per la diagnosi dell’unità di controllo (SD), nonché una connessione Internet stabile. Inoltre, è necessario un tester diagnostico di ultima generazione Bosch KTS, come KTS 560, KTS 590, KTS 350 o KTS 250.

(ITALPRESS).