Accelera l’inflazione a dicembre 2019

A dicembre, secondo i dati dell'Istat, accelera l'inflazione. L'indice dei prezzi e' salito dello 0,5 per cento su base annua, rispetto allo 0,2 per cento del mese precedente. Su base mensile l'incremento e' stato dello 0,2 per cento. sat/red