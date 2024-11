REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, un 37enne accusato di violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenni, prostituzione minorile e cessione di droghe a minori. L’uomo avrebbe abusato di sei ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 17 anni. Le indagini della Polizia sono scattate in seguito alla denuncia della madre di una delle vittime.

Il 37enne, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, guadagnava la fiducia delle sue vittime con l’elargizione di denaro, regali anche molto costosi e, in alcuni casi, con la cessione di sostanze stupefacenti.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

