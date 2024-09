Abete “La Lega Dilettanti Sicilia ha fatto un ottimo lavoro”

PALERMO (ITALPRESS) - "I problemi non mancano, ma la Lnd Sicilia ha fatto un ottimo lavoro sul versante della tenuta del sistema dilettantistico giovanile, in termini di tesserati e società, con grande attenzione al calcio a 5 e al calcio femminile, quindi ci sono tutte le condizioni per far bene anche nel prossimo quadriennio". Così il presidente della Lega Dilettanti, Giancarlo Abete, a margine della riconferma di Sandro Morgana come numero 1 della Lnd Sicilia. xd6/ari/gtr