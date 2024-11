AYAS (ITALPRESS) – L’abbraccio delle istituzioni della Valle d’Aosta alla spada azzurra. Nella giornata di ieri le autorità locali hanno fatto visita alla Nazionale diretta dal Commissario tecnico Dario Chiadò per un cordiale e affettuoso incontro durante il ritiro di Champoluc, nel comune di Ayas, che si conclude oggi. Spadisti e spadiste chiudono il cerchio delle tre armi della scherma olimpica, nel solco di una partnership che ha permesso alle squadre della FIS di lavorare ottimamente e vivendo da vicino l’efficienza e l’ospitalità del territorio. L’Assessore regionale allo sport Giulio Grosjacques, l’AD di Montesora Ski Giorgio Munari, il Vicesindaco di Ayas Francesca Merlet, l’Assessora comunale allo sport Corinne Favre e l’olimpionico Marco Albarello, Consulente responsabile eventi sportivi dell’Assessorato al Turismo-sport-commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta, hanno incontrato gli atleti in allenamento collegiale, il ct Dario Chiadò e il suo staff. Nel solco della partnership sottoscritta in estate tra i rappresentanti della Regione e il presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi, le parti hanno ribadito la reciproca e grande soddisfazione per una sinergia che s’innesta nello scambio virtuoso tra sport e territori, valore di cui tanto i vertici delle istituzioni valdostane quanto la FIS sono da sempre convinti sostenitori e che da diversi mesi stanno affermando e consolidando insieme. Alla spada azzurra, protagonista di un triennio straordinario e ricco di medaglie, dal titolo mondiale del team maschile nel 2023 all’oro olimpico della squadra femminile a Parigi lo scorso luglio (solo per citare i due più importanti), è andato anche “l’in bocca al lupo” per la nuova stagione agonistica internazionale che scatterà dall’8 al 10 novembre con le prime tappe di Coppa del Mondo a Berna per gli uomini e a Fujairah per le donne. Competizioni che sarnano affrontate con gruppi ricchi di giovani con tanta voglia di dimostrare e scalare le gerarchie. In Svizzera, per le prove maschili, saranno in pedana Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Filippo Armaleo, Enrico Piatti (per tutti e quattro doppio impegno, sia individuale che a squadre), Gabriele Cimini, Nicolò Del Contrasto, Giulio Gaetani, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Giacomo Paolini. Negli Emirati Arabi, invece, nella tappa femminile saranno in gara Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis, Gaia Traditi (quartetto prescelto anche per la competizione a squadre), Giulia Rizzi, Gaia Caforio, Anita Corradino, Roberta Marzani, Alice Clerici, Nicol Foietta, Sara Kowalczyk e Carola Maccagno. Tanto a Berna quanto a A Fujairah la giornata di venerdì 8 novembre sarà dedicata a gironi e fasi preliminari, il sabato 9 ai tabelloni principali che designeranno i podi delle gare individuali e domenica 10 alle prove a squadre.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]