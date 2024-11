ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 46enne romano gravemente indiziato di non avere prestato le dovute cure alla nonna, 90enne convivente. I medici della clinica Sant’Anna di Pomezia hanno allertato i Carabinieri poichè avevano preso in carico l’anziana signora giunta in pronto soccorso in ambulanza in condizioni igienico sanitarie particolarmente gravi. I militari si sono quindi recati presso l’abitazione della donna ed a seguito degli accertamenti del caso hanno appurato come la donna vivesse in condizioni di degrado estremo.

D’intesa con la Procura di Velletri, il nipote della donna è stato arrestato perchè gravemente indiziato del reato di abbandono di persona incapace. L’indagato è finito ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

