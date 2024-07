PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’azzurro Yumin Abbadini conclude il concorso generale individuale maschile all’11esimo posto, dopo la qualifica con l’ottavo punteggio. L’aviere di Bergamo totalizza il punteggio di 83.198, confermando il valore dei suoi esercizi malgrado un passo al volteggio e in uscita agli anelli. Il talento azzurro, sesto ai mondiali di Anversa e terzo agli Europei di Rimini, ha completato un totale di sedici attrezzi senza errori, comprese le qualifiche e la storica finale a squadre. La finale a 24, di altissimo valore tecnico, dalla quale era rimasto escluso anche il numero uno in Europa, il cipriota Marios Georgìou, ha premiato il giovanissimo Shinnosuke Oka. La matricola giapponese ha vinto a sorpresa davanti ai due cinesi Zhang e Xiao. L’olimpionico di Tokyo Hashimoto sbaglia al cavallo e sporca corpo libero e parallele, finendo addirittura sesto. Quarto, invece, a due decimi dal bronzo, l’ucraino Illia Kovtun. Diciannovesimo l’altro azzurro in gara, il poliziotto di Fermo Mario Macchiati, qualificatosi con il 16esimo punteggio. L’atleta marchigiano paga di nuovo un errore nel Diomidov 1/4, ma per il resto ha confermato la qualità raggiunta dalla scuola maschile italiana.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

