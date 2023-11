MILANO (ITALPRESS) – Abarth 500e torna ad elettrizzare i visitatori della “Milan Games Week & Cartoomics”, il più importante appuntamento italiano dedicato ai videogiochi, agli e-sport, al digital entertainment e alla geek culture, ma anche al mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento. Dopo il successo dello scorso anno, Abarth sarà nuovamente protagonista presso la Fiera Milano a Rho, che ospita la kermesse dal 24 al 26 novembre. Un appuntamento che consolida il legame dello Scorpione con il mondo del gaming, poichè da sempre la passione spinge gli Abarthisti ad esprimere il proprio apprezzamento verso tutto ciò che replica l’esperienza di guida di ciascun modello che scende in pista, passando così da un semplice divertimento ludico ad una driving experience interattiva di altissimo livello.

“Siamo entusiasti di partecipare alla Milan Games Week & Cartoomics, un evento che ci consente di connetterci con la vasta community di appassionati di videogiochi, e-sport e gaming”, afferma Giuseppe Galassi Managing Director di Fiat & Abarth Italia. “L’Abarth 500e, con la sua natura 100% elettrica, si rivolge a un pubblico ancora più ampio grazie all’innovazione dell’architettura elettrica, ma al contempo mantiene saldamente il proprio DNA e il suo stile irriverente, offrendo un’esperienza di guida tanto emozionante quanto un’intensa sessione di gaming. Questo legame tra la Milano Games Week e il nostro marchio riflette i valori intrinseci di entrambi: la passione, l’adrenalina e l’attenzione alla community che ci circonda. Invito tutti a seguirci nel mondo digitale alla Milano Games week, ma soprattutto a scoprire dal vivo presso la rete dei concessionari Abarth, la qualità e la bellezza di 500e e ad effettuarne il test drive che sono sicuro vi farà innamorare grazie alle sue eccezionali doti dinamiche”.

Alla kermesse, Abarth sarà presente con uno stand dedicato dove sarà esposta l’adrenalinica Abarth 500e, caratterizzata da uno stile irriverente e, al tempo stesso, audace, con la stessa dose di divertimento alla guida di sempre. Combinando prestazioni, energia elettrica, stile e un potente sound, il nuovo Scorpione trasforma la tecnologia più avanzata in adrenalina e la sostenibilità in prestazioni. Grazie alla sua architettura elettrica, infatti, insieme ad una migliore distribuzione dei pesi, a una migliore coppia e a un passo più ampio, Abarth 500e è più veloce ed entusiasmante sia nella guida urbana che in quella extraurbana, garantendo le migliori prestazioni.

Sullo stand Abarth saranno inoltre presenti quattro simulatori che attireranno l’attenzione di tutti i fan del gaming, pronti a vivere sfide esaltanti sui più famosi tracciati europei. Sempre all’interno dello stand, i visitatori potranno seguire l’appassionante finalissima dell’Abarth Adrenaline Challenge, o scattarsi foto con il photo booth Abarth. Inoltre, per l’occasione, il marchio dello Scorpione ha lanciato, a partire da ottobre, una serie di attività sui suoi canali social per coinvolgere la sua appassionata community.

Ne è un esempio la sfida tra il pilota misterioso “The Sting”, mascherato da una tuta e un casco brandizzati Abarth, e lo Scorpion Team; durante tutto il periodo della competizione, alla community Abarth sono stati dati indizi per indovinare chi si cela dietro all’identità segreta di The Sting. Identità che verrà svelata proprio durante la Milan Games Week, sul palco di Radio 105, Radio ufficiale e Media Partner della rassegna. Con la partecipazione al “Milan Games Week & Cartoomics”, dunque, il brand dello Scorpione consolida il legame con gli e-games, che già annovera diverse iniziative, tra cui la coinvolgente Abarth “Hot Lap” lanciata nel 2021 e premiata ai prestigiosi NC Digital Awards come “Miglior campagna digitale integrata in ambito automotive”. Tutto ciò ha permesso ad Abarth di accrescere la propria presenza nel mondo digitale e, in particolare, in quello sempre più seguito del gaming. Attualmente la Community “The Scorpionship” – alla quale è possibile aderire gratuitamente attraverso il sito abarth.com/scorpionship – conta oltre 160.000 iscritti tra fan e possessori. A livello globale ci sono 93 club ufficiali in 22 Paesi e quattro continenti. Una passione che non conosce limiti, come dimostra la conquista del Guinness World RecordsTM alla fine del 2020, in occasione dell’Abarth Digital Day, quando il popolo di Abarth si è radunato sul web dando vita al più grande raduno digitale al mondo.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).