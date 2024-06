A2A, nel 2023 investiti 328 mln in impianti e infrastrutture a Brescia

BRESCIA (ITALPRESS) - Oltre mezzo miliardo di euro distribuito al territorio sotto forma di ordini ai fornitori, stipendi, imposte locali, dividendi e sponsorizzazioni; più di 328 milioni di investimenti in impianti e infrastrutture; quasi 700mila tonnellate di CO2 evitate grazie al sistema energia-ambiente; zero rifiuti in discarica. E ancora, 9,9 milioni di chilometri percorsi da auto elettriche ricaricate nelle colonnine A2A e oltre 17mila studenti coinvolti nei progetti di educazione ambientale. Sono i numeri del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia di A2A, giunto alla sua decima edizione: a presentarlo il presidente Roberto Tasca, e l'amministratore delegato del Gruppo, Renato Mazzoncini col/fsc/gtr