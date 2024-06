A2A, nel 2023 a Milano mezzo miliardo per infrastrutture e impianti

MILANO (ITALPRESS) - Quasi mezzo miliardo investito in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica, in crescita del 32%. Generato e distribuito un valore economico di oltre 1,2 miliardi di euro. E' quanto emerge dall'ottava edizione del Bilancio di sostenibilità territoriale di Milano di A2A, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo nel 2023 e i suoi piani di attività previsti sul territorio per i prossimi anni. col/fsc/gsl