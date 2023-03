ROMA (ITALPRESS) – Successo di Ramon Zenhausern nell’ultimo slalom stagionale di Coppa del Mondo di Sci Alpino. Lo svizzero

resiste al grande ritorno di Lucas Braathen, chiudendo la gara con il tempo di 1’54?87, 6 soli centesimi prima del norvegese. Terzo Henrik Kristoffersen a 63 centesimi da Zenhausern, ma il capitano di lungo corso norvegese deve cedere lo settro della disciplina al più giovane collega. Braathen, classe 2000, conquista così la Coppa di specialità con 546 punti, contro i 494 di kristoffersen, mentre sul terzo gradino sale Zenhausern con 467, davanti al compagno di squadra Daniel Yule.

Ottima seconda manche di Alex Vinatzer che, fa segnare il miglior tempo, e recupera ben 14 posizioni risalendo al quinto posto finale con 1?14 di ritardo dal vincitore.

Tommaso Sala conferma il 14/o posto di metà gara, mentre sono ripsettivamente 18/o e 19/o Corrado Barbera e Stefano Gross.

Sala è il primo degli italiani nella classifica di specialità con il 12/o posto e 214 punti, mentre è 19/o Alex Vinatzer con 156.

Anche la classifica generale di Coppa del mondo viene definita con la vittoria di Marco Odermatt e i suoi 2042 punti, davanti ad Aleksander Aamodt Kilde a 1340 e terzo è Kristoffersen con 1154. Il primo degli azzurri è Mattia Casse, 14/o con 431 punti.

Mikaela Shiffrin ha invece vinto il decimo e ultimo gigante stagionale di Coppa del mondo a Soldeu. Sul tracciato andorrano, la statunitense ha battuto – con il tempo complessivo di 1’55″88 -, per soli 6 centesimi la norvegese Thea Louise Stjernesund, al primo podio in carriera tra le porte larghe di Coppa del mondo, recuperando ben 65 centesimi alla statunitense nella manche decisiva. Al terzo posto la canadese Valèrie Grenier al terzo posto con due decimi di ritardo, seguita da Lara Gut-Behrami (quarta a +0?46) e l’altra norvegese Mina Fuerst Holtmann (quinta con un ritardo di 0″64).

Con questa vittoria Shiffrin, ha raggiunto gli 88 successi in coppa, quattordicesimo stagionale di cui il settimo successo in gigante, come mai nessuna prima, battendo anche il suo record personale di punti con 2206.

Bassino con il sesto posto odierno, è riuscita comunque ad agganciare la terza piazza nella classifica di specialità, alle spalle di Shiffrin e alla ticinese Gut-Behrami, davanti a Petra Vlhova e Federica Brignone che erano uscite nel corso della prima manche, alla pari della svedese Sara Hector. La carabiniera valdostana, era partita fortissimo, ma si è fatta sorprendere dal dosso chiave di metà tracciato, terminando anzitempo la sua gara e vedendo sfumare la possibilità di arrivare al terzo posto della specialità.

“Sono molto contenta di come sono riuscita a finire la stagione – ha raccontato Bassino a fine gara -: l’ultimo periodo è stato molto complicato per me, soprattutto per rimanere concentrata di testa. Sono felicissima di aver finito al terzo posto in gigante. Son contenta, per tutto il resto, di come è andata tutto l’anno, ci sono state molte cose belle e tante altre da prendere come spunto per migliorare”. Con questa gara si è conclusa la stagione 2022/23 per la squadra femminile di Coppa del mondo, che può vantare il primato di podi in una singola stagione (26) oltre alla vittoria della Coppa di specialità di discesa, da parte di Sofia Goggia.

