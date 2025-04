VERCELLI (ITALPRESS) – In poco meno di due mesi, 7 lavoratori “in nero” e altri 3 assunti irregolarmente sono stati scoperti dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Vercelli, nell’ambito dei servizi a contrasto del “lavoro in nero” che arreca danni all’intero sistema economico nazionale perché sottrae risorse all’Erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e compromette la leale e sana competizione tra imprese.

Le violazioni accertate in materia di lavoro e legislazione sociale nei confronti di 4 datori di lavoro sono state segnalate alle articolazioni territoriali degli Istituti di vigilanza e, contestualmente, sono stati avviati i doverosi approfondimenti di natura fiscale. In un caso, i militari hanno avanzato alla direzione Territoriale del Lavoro la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver utilizzato “in nero” oltre il 10% della forza-lavoro presente sul luogo di lavoro all’atto dell’accesso della pattuglia.

Dal punto di vista del contrasto, invece, i 7 lavoratori “in nero” sono stati sorpresi in due esercizi di ristorazione senza che il loro rapporto di dipendenza fosse stato preventivamente denunciato dal datore di lavoro al centro per l’impiego.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).