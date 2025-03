A Verbania un nuovo progetto artistico per la stagione estiva del Teatro Il Maggiore

VERBANIA (ITALPRESS) – Fondazione il Maggiore, Stage Entertainment e il Comune di Verbania annunciano il lancio di un nuovo progetto artistico per la stagione estiva del Teatro Il Maggiore. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra le due realtà, punta ad ampliare il pubblico e rendere il teatro un luogo di aggregazione, formazione e scambio artistico-culturale per tutte le età, con particolare attenzione ai più giovani è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa che si è svolta al Teatro Maggiore da Matteo, Forte AD Stage Entertainment; Giandomenico Albertella, sindaco di Verbania; Massimo Terzi, presidente della Fondazione Il Maggiore e Beniamino Ricca, capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale.

La proposta non si limita alla presentazione di una lista di artisti e titoli, ma si configura come un percorso inclusivo e dinamico, pensato in particolare per avvicinare i giovani al mondo del teatro. In linea con la visione e la strategia di Stage Entertainment il focus principale mira ad allargare la platea, rendendo l’esperienza teatrale un momento di coinvolgimento, divertimento e partecipazione attiva. La struttura del progetto si basa su cinque aree fondamentali: programmazione di Spettacoli (un cartellone estivo variegato, in cui comicità, musica e divulgazione si intrecciano per catturare l’interesse di pubblici diversi.

Il calendario definitivo degli spettacoli sarà divulgato nelle prossime settimane per integrare i risultati dell’indagine tra gli studenti delle scuole), Contest Canoro “Back to Talent” (una competizione musicale aperta ai giovani talenti del territorio, con un mix di giuria popolare e professionale, che mira a offrire un palcoscenico concreto alle nuove generazioni), rassegna Cinematografica “Young Adults” (A cura del critico Professor Gianni Canova, per coinvolgere i ragazzi e le ragazze in serate di proiezione e dibattito su titoli particolarmente apprezzati dal pubblico teen e young adult), Kids Academy – Summer Camp (Un percorso formativo dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 ai 14 anni, per avvicinarli al musical theatre e alle arti performative in modo divertente e interattivo.

L’accademia si svolge in moduli settimanali, tra giugno e luglio, durante i quali i bambini lavoreranno su uno spettacolo diverso sviluppando le tecniche della danza, del canto e della recitazione, con un momento performativo l’ultimo giorno aperto ai genitori) e un’indagine Conoscitiva tra i giovani (Un questionario rivolto agli studenti del territorio, per raccogliere spunti e preferenze che orienteranno la programmazione e le attività future, favorendo una proposta davvero vicina alle nuove generazioni). “Il Teatro deve essere visto come un luogo aperto, capace di diventare il punto di riferimento sociale e artistico per le nuove generazioni.

“Con questo progetto organico – ha dichiarato Matteo Forte, Amministratore Delegato di Stage Entertainment – miriamo non solo ad aumentare i numeri, ma a creare un ambiente in cui i giovani si sentano ascoltati e valorizzati. Abbiamo pensato a iniziative che esplorano e premiano il talento musicale, all’accademia di danza, canto e recitazione per i bambini, e alla ricerca nelle scuole per dare voce ai giovani e riflettere i loro input. Il nostro obiettivo è trasformare il Teatro Il Maggiore in un fulcro dinamico, aperto anche a chi ancora non si è avvicinato a questo mondo”.

“La cultura è uno dei mezzi con cui restituiamo angoli di città ai verbanesi, e non solo. Questa prima stagione estiva traccerà il solco, sarà l’avvio di un rinnovamento che esprimerà al meglio il potenziale de Il Maggiore. Farà poi scoprire ai giovani il mondo incredibile del teatro ma soprattutto farà fare loro esperienze nuove, stringere amicizie, crescere. Un’occasione che apre loro le porte di questo Centro eventi che devono imparare a chiamare casa, perché gli appartiene” ha aggiunto Giandomenico Albertella, Sindaco di Verbania.

Massimo Terzi, presidente della Fondazione Il Maggiore: “L’obiettivo è chiaro: creare una specifica identità al Centro Eventi grazie a una programmazione di alto profilo, studiata per rispondere alle esigenze del territorio ma utile anche a posizionarsi su un target turistico che ci permetta di essere sempre più attrattivi”.

