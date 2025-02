VENEZIA (ITALPRESS) – Il Carnevale di Venezia si arricchisce con il mercatino diffuso promosso da Confcommercio in collaborazione con il Comune, Confartigianato, CNA e Confesercenti, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

Il nuovo progetto Mercatini di Carnevale a Venezia è stato presentato, questa mattina in conferenza stampa a Ca’ Farsetti, alla presenza degli assessori al Turismo e allo Sviluppo economico, Simone Venturini, e alla Promozione del territorio, Paola Mar, insieme al presidente di Confcommercio Venezia, Roberto Panciera, e al direttore operativo di Vela Spa, Fabrizio D’Oria.

Un’iniziativa, inserita nel palinsesto de “Le Città in Festa”, che prenderà il via sabato 22 febbraio e durerà fino a martedì 4 marzo. Quattro tra i più suggestivi campi di Venezia ospiteranno altrettanti mercatini tematici con un’offerta variegata di eccellenze artigianali, gastronomiche e culturali, offrendo a visitatori e cittadini un’esperienza ancora più coinvolgente durante le celebrazioni del Carnevale.

“Ciò che rende innovativo il progetto – ha dichiarato l’assessore Venturini – è che quattro categorie insieme abbiano deciso di collaborare con l’Amministrazione per proporre un’iniziativa interessante anche per i residenti. La nostra intenzione è fare quattro diversi mercatini dove vengono offerti prodotti di alta qualità in altrettanti punti della città che, durante il Carnevale rimangono molto meno affollati e non offrono occasioni di incontro ai residenti e visitatori. Vogliamo intercettare tutti i gusti e diverse fasce di età, rafforzando quindi il concetto di qualità. Non si tratta di una sagra o di una fiera, ma è un’iniziativa che punta alla ricercatezza del prodotto. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le categoria che hanno avuto questa idea e hanno messo amore e dedizione per organizzare un’iniziativa innovativa anche dal punto di vista logistico”.

Dello stesso tono anche l’intervento dell’assessore Mar che ha sottolineato l’importanza del progetto frutto di un lavoro di squadra che “accresce anche il concetto del Carnevale diffuso. Insieme si possono promuovere – ha aggiunto Mar – iniziative a sostegno del tessuto socio-economico del territorio in un’ottica aperta al miglioramento”.

Durante la conferenza, alla quale erano presenti anche il direttore generale di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, Alvise Canniello, il direttore di Confartigianato, Matteo Masat e Francesco Tagliapietra, vicepresidente vicario di Confcommercio Venezia, è stato ribadito che 40 espositori animeranno i campi di San Polo, San Maurizio, Santa Maria Formosa e Santa Margherita, creando atmosfere uniche e suggestive.

Nello specifico, Campo San Polo sarà il “Regno del Cioccolato”, con i maestri cioccolatieri pronti a deliziare i visitatori con creazioni golose. In Campo Santa Margherita prenderà vita “l’Angolo della Cultura”, dedicato a libri per ragazzi e fumetti. Campo San Maurizio si trasformerà nel “Paradiso dei Golosi”, ospitando liquori e distillati artigianali, oltre a prodotti gastronomici tipici provenienti da diverse regioni d’Italia. Infine, in Campo Santa Maria Formosa, il “Mercatino dell’Artigianato di Qualità”. Il mercatino sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 19, mentre il sabato e la domenica fino alle 22.

“Si tratta di una novità importante che abbiamo inserito con piacere all’interno del palinsesto del Carnevale di Venezia – ha aggiunto Fabrizio D’Oria – Una manifestazione che ha una riuscita migliore se si collabora, perché è composto da una sommatoria di interventi. Le Fondazioni culturali contribuiscono con le loro attività e l’Ascom promuove i mercatini che coinvolgono quattro campi in altrettanti sestieri presentando quattro tematiche diverse di artigianato. Una declinazione che è coerente con il tema del Carnevale diffuso e dei tanti spettacoli disseminati in città”.

Il programma prevede attrazioni come la pista di pattinaggio in Campo San Polo e gli spettacoli artistici nel palco di Campo Santa Maria Formosa, oltre a una serie di esibizioni itineranti che animeranno la città. Un ulteriore elemento distintivo del progetto sarà il coinvolgimento delle attività commerciali locali, che parteciperanno con allestimenti tematici delle vetrine per creare un’atmosfera ancora più immersiva e suggestiva.

“L’obiettivo – ha infine dichiarato il presidente Panciera – è valorizzare il tessuto economico locale e creare un’iniziativa che possa crescere nel tempo, diventando un appuntamento atteso e partecipato”.

A margine della conferenza l’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, ha dichiarato: “Nel ringraziare tutti, vorrei sottolineare l’importanza di questo evento che, grazie ad un lavoro sinergico, alzerà il livello dell’offerta. Il mercatino diffuso e diviso per tematiche sarà rivolto a tutti coloro che vogliono vivere un Carnevale accogliente, diverso, curioso e stimolante”.

– Foto: Comune di Venezia –

(ITALPRESS).