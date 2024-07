VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – La scherma paralimpica vivrà a Varsavia l’ultimo atto prima di Parigi. Il prossimo weekend sarà dedicato alla tappa di Coppa del Mondo nella capitale polacca (dal 4 al 7 luglio), dove andranno in scena anche i Mondiali della categoria C e della sciabola a squadre (7 e 8 luglio), specialità non incluse nel calendario dei Giochi Paralimpici. Si comincia con la Coppa del Mondo che a Varsavia rappresenterà per Bebe Vio Grandis e compagni, reduci dal ritiro collegiale di Viterbo, una vera prova generale in vista di Parigi. Il 4 luglio, prima giornata di gare, in pedana dalle ore 9 la spada maschile A con Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini. In contemporanea la partenza della sciabola femminile B con Rossana Pasquino. Dalle 13 spazio anche per la spada maschile B (Michele Massa e Gianmarco Paolucci) e la sciabola femminile A (Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia). Venerdì 5 luglio sarà il giorno del fioretto femminile. Alle 9 la categoria A delle fiorettiste (Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia) e la sciabola maschile B (Gianmarco Paolucci). Alle 13 il via del fioretto femminile B, con il ritorno in pedana di Bebe Vio Grandis, e della sciabola maschile A con Matteo Dei Rossi ed Edoardo Giordan. Sabato 6 vedrà le ultime prove individuali della Coppa del Mondo. Alle ore 9 in pedana il fioretto maschile A (Matteo Betti ed Emanuele Lambertini) e della spada femminile B (Rossana Pasquino). Via alle ore 13 per il fioretto maschile B con Michele Massa e la spada femminile A. Domenica 7 spazio alle competizioni a squadre con l’Italia presente sia nel fioretto maschile (Matteo Betti, Emanuele Lambertini e Michele Massa) che nella spada femminile (con Andreea Ionela Mogos, Rossana Pasquino e Loredana Trigilia). Nella stessa giornata il via del campionato del Mondo categoria C. In pedana il fioretto maschile con Leonardo Rigo e William Russo. Lunedì 8, ultimo giorno di gare a Varsavia, sarà il momento delle due gare a squadre di sciabola che valgono il campionato del Mondo, non essendo inserite nel programma dei Giochi Paralimpici. L’Italia sarà presente al maschile con Nicola D’Ambra, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan e Gianmarco Paolucci mentre al femminile il quartetto è composto da Julia Markowska, Andreea Ionela Mogos, Rossana Pasquino e Loredana Trigilia. L’ultima competizione in programma è quella della spada maschile C che vedrà ancora impegnati Leonardo Rigo e William Russo. La spedizione azzurra sarà guidata dal coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio e dai responsabili d’arma Marco Ciari per la sciabola, Francesco Martinelli per la spada e Simone Vanni per il fioretto. Al seguito degli azzurri anche il tecnico Antongiulio Stella, la fisioterapista Giulia Talluri e il medico Riccardo Lanzano. Arbitri italiani saranno Pasqualino Romano e Alessia Tognolli. Per il campionato del Mondo categoria C e sciabola a squadre il capo delegazione sarà Alberto Ancarani, che sarà al fianco degli atleti insieme al presidente federale Paolo Azzi.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

