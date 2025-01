TORINO (ITALPRESS) – L’obiettivo è promuovere relazioni con i maggiori centri di ricerca accademici e istituzionali sul tema dell’intelligenza artificiale, dalle grandi università ai centri industriali. Al contempo, l’auspicio è di migliorare l’attrattività del territorio, portando qui ricercatori e studenti di talento a livello internazionale. Per centrare questi traguardi oggi a Torino la Fondazione Compagnia di San Paolo e l’Istituto italiano di Intelligenza Artificiale per l’Industria (AI4I) hanno siglato un accordo strategico per far nascere un nuovo centro di alta innovazione, che avrà sede all’interno delle Ogr e si chiamerà appunto Compagnia di San Paolo Institute for Advanced Study. Un’alleanza che si concretizzerà con un impegno economico complessivo di 4 milioni di euro per il quadriennio 2025-2028, messi a disposizione dalla Fondazione.

“In questo modo vogliamo stabilire e promuovere relazioni e inserire questo centro nella rete della comunità internazionale che si occupa di AI ad alto livello – spiega Marco Gilli, presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo – E’ un’iniziativa territoriale ma di carattere nazionale, con una prospettiva che guarda agli scenari internazionali. Questo ci deve aiutare ad acquisire visibilità e migliorare la reputazione, in modo da attrarre interventi strategici sul territorio e nel nostro Paese”. Un progetto che nasce su fondamenta costruite dalla Fondazione nel corso degli ultimi anni: il primo bando sull’AI fu lanciato nel 2020, il secondo in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti è datato 2021. Adesso si prosegue con l’accordo odierno. “Il centro sarà capace di attrarre ricercatori in sede, ma pensiamo anche a un programma per non resident scholars, vale a dire figure con contratto pluriennale che si impegnano a trascorrere qualche settimana all’anno qui a Torino” dice Alberto Anfossi, segretario generale di Fondazione Compagnia di San Paolo. Nell’istituto saranno organizzati anche seminari e workshop destinati alle imprese e al pubblico, oltre che alla comunità scientifica.

“All’inizio della prossima settimana avvieremo le call internazionali per i campi della nostra ricerca interna, per questo è importante aver già aperto in questo momento l’Institute for Advanced Study – commenta Fabio Pammolli, presidente di AI4I – L’internazionalizzazione del reclutamento è la stella polare del nostro istituto, così come avere un flusso continuo di scienziati dal mondo dell’accademia e dell’impresa. Costruire reti ci consentirà di fare il cosiddetto calciomercato, vale a dire disporre di una rete di scouting che a livello internazionale identifica giovani talenti che vogliono venire a Torino”.

