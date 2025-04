TORINO (ITALPRESS) – Sono oltre 200 le imprese italiane attive in Arabia Saudita, con una bilancia commerciale attiva di 66 milioni per Torino e di 300 milioni per il Piemonte. A farla da padrone è il settore dei macchinari e apparecchi, che vale un terzo del nostro export complessivo di 70 e 318 milioni rispettivamente per Torino e il Piemonte, su un totale nazionale pari a 6,2 miliardi. Con l’obiettivo di potenziare ulteriormente questo scenario, questa mattina si è svolto il “Saudi-Italian Business Forum” al Centro Congressi dell’Unione Industriali Torino. Presenti il Ministero degli Investimenti Saudita, la Federazione Saudita delle Camere di Commercio, Investimenti Saudi e il Business Council Saudita Italiano.

“I dati dimostrano come l’Arabia Saudita stia guardando al Piemonte come partner strategico per lo sviluppo di settori chiave – spiega Cristina Tumiatti, vicepresidente della Piccola Industria di Unione Industriali Torino – La qualità, l’innovazione e la capacità di adattarsi alle esigenze del mercato Saudita sono i punti di forza che rendono il Made in Italy, e soprattutto in Made in Piemonte, così attrattivo”. Una visione condivisa da Kamel Almunajjed, Co-Chairman del Saudi-Italian Business Council: “Ciò che unisce le nostre nazioni non è solo l’interesse economico, ma una visione condivisa di crescita, innovazione ed eccellenza” dice.

L’Arabia Saudita in termini assoluti ha un Pil che è quasi la metà di quello italiano, ma a livello pro-capite esprime una ricchezza che equivale al 95% di quella italiana. Soprattutto, dal 2010 a oggi il suo Pil è cresciuto di oltre il 50%. Una dinamica che ha attivato un forte afflusso di investimenti esteri netti, che oggi è positiva per 28 miliardi.

