A scuola arriva il congedo mestruale

ROMA (ITALPRESS) - Un Istituto Superiore di Veroli, in provincia di Frosinone, è tra i pochi in Italia ad aver introdotto il diritto al congedo mestruale che consente a tutte le ragazze affette da dismenorrea di avere due giorni di permesso al mese che non verranno conteggiati come assenza. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio.