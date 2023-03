RIMINI (ITALPRESS) – La Comunità di San Patrignano ha ospitato, il 16 e 17 marzo scorsi, il Meeting Direttori Autogrill 2023: 432 partecipanti di cui 280 responsabili di punto vendita e 152 colleghi di sede.

Il meeting Direttori è un appuntamento annuale per condividere con i responsabili di Punto Vendita le sfide, le opportunità e le novità del nuovo anno. Intervengono i vertici aziendali e i responsabili delle varie funzioni (Marketing, Retail, HR, Finance). Quest’anno Autogrill ha scelto di organizzare il Meeting presso la comunità di San Patrignano per due motivi.

“Siamo qui in primo luogo per ringraziare la comunità per tutto quello che fa, da tantissimo tempo nell’aiuto a tanti ragazzi – afferma Gabriele Belsito, HR Director Europe & Italy Autogrill – Autogrill inoltre ha già commercializzato vini prodotti dalla Comunità e ha siglato l’accordo per la fornitura di formaggio per il prossimo anno. Ma soprattutto perchè noi come gestori di complessità, di prodotti, di processi, di persone possiamo ricevere tantissimo da questa esperienza.

Di San Patrignano si sente tanto parlare, ma nulla è come viverla anche solo per un paio di giorni.

Io recentemente ho avuto questa possibilità, ho vissuto un giorno con la comunità, parlato con i ragazzi, visitato le attività ed è un’esperienza pazzesca, è stata una vera giornata di formazione. Io per il mio lavoro vedo tutti i tipi di formazione, ma questa è unica, la possibilità di contaminazione con un ambiente come questo è qualcosa che porterete con voi.

Innanzitutto il metodo. Il metodo è unico, un’unicità nel mondo. Il recupero dei giovani dalla dipendenza attraverso il lavoro e la socialità è unico ed è un’eccellenza italiana”.

“Il percorso terapeutico – afferma Roberto Bezzi, Presidente Cooperativa Agricola San Patrignano – è essenzialmente educativo e riabilitativo: attraverso il lavoro nei laboratori con 40 diverse attività i ragazzi imparano un mestiere, ma soprattutto si rieducano.

Quando un ragazzo entra in comunità, viene inserito in uno dei settori di formazione in cui San Patrignano è suddivisa. Qui è affidato a un ragazzo che diventa suo tutor e che nel primo anno di comunità (tempo variabile da ragazzo a ragazzo) lo segue costantemente nel suo percorso. Il ragazzo vive in stanza assieme al tutor e ad altri ragazzi. Ogni stanza ha un suo responsabile, così come ogni settore ha uno o più educatori di riferimento. Sono principalmente questi i gruppi con cui il ragazzo vive la quotidianità in comunità. Ad ogni ragazzo, durante il percorso, sono affidate via via maggiori responsabilità, sia nella vita del suo settore di appartenenza che nelle numerose attività che svolgono in comunità (attività sportive, artistiche, culturali). Col passare del tempo egli stesso diviene tutor di un’altra persona bisognosa di aiuto”.

Durante il meeting hanno partecipato anche alcuni ospiti speciali, tra cui Alessandro Borghese che è stato intervistato da Luca D’Alba sulla sua esperienza nel mondo della ristorazione.

Presente anche il Team Ducati.

Relatori dell’evento: Massimiliano Santoro CEO Autogrill Italia, Bruno Bestetti COO Oil, Franchising & No Toll, Gabriele Belsito HR Director, Luca D’Alba General Commercial Director e suo team, Andrea Candeago Head of Purchasing, Luca Sabadin Chief Financial Officer, Cristina Gambirasio Capo Rete Oil, Franchising & No Toll, Cesare Baldasseroni Capo Rete Città, Centri Commerciali e Stazioni, Demetrio Chiurco Capo Rete MTW Centro Sud Aeroporti e Fiere, Giuseppe Liguori Capo Rete MTW Nord.

