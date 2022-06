SAN MARINO (ITALPRESS) – Partirà martedì prossimo, a Cava dei Balestrieri, la terza edizione di Copertina, la rassegna di spettacoli e intrattenimento patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino, dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, organizzata da Patrizia Gallo Events in collaborazione con U.S.O.T. e promossa dal Dipartimento Cultura e Turismo in collaborazione con gli Istituti Culturali e l’Ufficio del Turismo.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, sottolinea: “Il progetto Copertina è nato nell’estate 2020 quando avevamo esigenze particolari legate al distanziamento ma è piaciuto talmente tanto che oggi si attesta tra gli eventi più apprezzati dai turisti e dai tanti sammarinesi che grazie a queste serate estive riscoprono San Marino. E’ un evento per le famiglie e per i bambini, sarà bello vedere i giardini del Centro che si animano. Grazie agli organizzatori, a Patrizia Gallo, agli Istituti Culturali e a U.S.O.T. che si sono impegnati per queste 8 serate”.

Dopo il successo ottenuto dalle scorse edizioni, quest’anno il programma proporrà 8 appuntamenti, spaziando dal cinema sotto le stelle alle serate di cabaret. Film per tutta la famiglia e divertenti spettacoli animeranno le serate in centro storico, accompagnate da menù con prodotti del territorio, da gustare piacevolmente accomodati nelle aree verdi delle iconiche location di Cava dei Balestrieri, Orti Borghesi e Campo Bruno Reffi.

A partire dalle ore 19.30 saranno disponibili le copertine sulle quali assaporare la cena accompagnati dal tramonto. I menu saranno curati da alcuni ristoranti e bar sammarinesi (Bellavista, Guaita, In or out, La Spingarda); sarà possibile effettuare la scelta delle diverse tipologie di menù al momento della prenotazione online.

Le serate di Copertina saranno: 28 e 29 giugno, 5, 6, 12, 13, 20, 20 e 21 luglio; gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.

– foto ufficio stampa Repubblica San Marino –

(ITALPRESS).

