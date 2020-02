Grande partecipazione e ottimo risultato per la giornata dedicata alla raccolta del farmaco nella Repubblica di San Marino. La solidarietà dei sammarinesi non si è fatta mancare, confermando un trend in crescita; nelle tre farmacie, della Repubblica aderenti all’iniziativa, sono state raccolte 1.282 confezioni di medicinali, con una crescita del 5% rispetto all’anno prima. In Italia l’iniziativa del banco farmaceutico si è svolta per tutto l’arco della settimana scorsa, a San Marino è avvenuta nella giornata di sabato 8 febbraio, ma ha consentito comunque di piazzare la Repubblica trai i primi posti rispetto alle 2.000 farmacie aderenti su tutta la Penisola, confermando ancora una volta la grande solidarietà che sempre dimostrano i sammarinesi. L’iniziativa in Repubblica è stata sostenuta dal Centro Farmaceutico dell’ISS e dai numerosi volontari che si sono alternati nel presenziare i punti di raccolta nelle tre farmacie aderenti.

Gli organizzatori ringraziano “le istituzioni che sempre appoggiano l’iniziativa, gli oltre 50 volontari che hanno aiutato nella raccolta, il Banco Farmaceutico Onlus che supporta l’organizzazione nella logistica e i mezzi di informazione che tramite il loro supporto permettono la diffusione del significato del gesto del dono”, si legge in una nota. I medicinali raccolti, saranno donati alla Caritas Diocesana San Marino – Montefeltro, a cui accedono circa 70 famiglie sammarinesi.

(ITALPRESS).