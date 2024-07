BOLZANO (ITALPRESS) – Si è tenuto per la 17^ volta a San Candido il concorso di pittura “La donna nell’arte”. Questo popolare concorso, a cui possono partecipare solo donne, è una parte fissa del programma dell’Associazione Turistica di San Candido e attira artiste da tutto l’Alto Adige e dal Nord Italia.

Il tema di quest’anno era: “I colori della mia patria”. La varietà dei motivi e delle tecniche con cui è stato affrontato questo tema ha impressionato residenti e ospiti. Come sempre, il tema è stato annunciato in anticipo e le artiste hanno avuto dalle 7:30 alle 15:00 per dipingere le loro opere. Si sono posizionate nel centro del paese, così che i passanti potessero osservarle al lavoro.

Il concorso era gratuito, ma era necessario iscriversi in anticipo e con 36 pittrici è stato raggiunto quest’anno il numero massimo di partecipanti. La giuria era composta da Hansjòrg Rogger, ex direttore del liceo artistico di Brunico, dall’artista Sabine Rubatscher di Brunico e dall’artista Luis Seiwald di Valle di Casies.

Hanno avuto il difficile compito di selezionare le migliori opere. Il livello dei lavori presentati era davvero molto alto. In totale sono stati premiati cinque quadri. Nella categoria giovani (12-17 anni) ha vinto Martina Chiavuzzo di Gruaro con 100 euro. Il premio per il miglior acquerello, dotato di 500 euro, è andato a Tatiana Smirnova. Il terzo premio, anch’esso di 500 euro, è stato assegnato a Evi Gasser di Castelrotto. Antonia Bortolaso di Schio si è aggiudicata 700 euro e il secondo premio. Il primo premio di 1.000 euro è andato a Marinella Falcomer di Gruaro. Inoltre, Michaela Pallanch ha ricevuto una menzione speciale per la sua opera. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Turistica di San Candido sotto il patrocinio dell’Associazione Culturale “La Saletta”. Dieter Wurmbòck, presidente dell’Associazione Turistica, ha ringraziato la giuria, le partecipanti e l’Associazione La Saletta, che ha lanciato questo concorso nel 2000. Anche l’anno prossimo “La donna nell’arte” si terrà nuovamente.

– foto ufficio stampa Direzione Associazione Turistica di San Candido –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]