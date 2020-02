Si tiene oggi e domani il Consiglio Nazionale Fiaip, presso il Radisson Blue Hotel in Via Filippo Turati 171 a Roma. I lavori partono oggi (17 febbraio) alle 14.30 con la Convention 2020 di Auxilia Finance e proseguiranno martedì 18 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 17.30.

Al centro della prima giornata dei lavori della Convention di Auxilia Finance il legame indissolubile tra credito e immobiliare ed il nuovo ruolo sociale che l’agente immobiliare rivestirà nella filiera immobiliare, potendo fornire ai propri clienti servizi multidisciplinari. Nella Convention si parlerà delle nuove frontiere e delle prospettive per il mercato del credito immobiliare, del credito alle famiglie, del futuro delle reti distributive, dei finanziamenti per le imprese e i professionisti. Ai lavori parteciperanno, tra gli altri, oltre ai principali players del settore bancario, il Presidente del C.d.A. Flavio Miglioli, Antonio Catricalà, Presidente OAM, Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale ABI, Paolo Righi, Presidente Onorario Fiaip e Fondatore di Auxilia Finance, Giorgio Spaziani Testa, Presidente Confedilizia, Angelo Deiana, Vice Presidente C.d.A. Auxilia Finance, Roberto Bassani, Direttore Generale Auxilia Finance, Luca Bonansea, Direttore Commercial Banking – Divisione Commercial Banking e Reti Agenti, BNL – Gruppo BNP Paribas, Alessandro D’Agata, Direttore Generale Che Banca! e Matteo Faissola, Responsabile commerciale Banco BPM, Alessandro Bonucci, Condirettore Generale Auxilia Finance.

Interverrà nella due giorni del Consiglio Nazionale Fiaip il Presidente Nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini con una relazione sull’attività politico sindacale e sulle recenti iniziative attuate dalla Federazione. Il Presidente Fiaip Baccarini entrerà nel merito del rapporto di Fiaip con le istituzioni e le associazioni del comparto immobiliare ed illustrerà le ultime novità previste nella Legge di Bilancio 2020 e nel Milleproroghe , oltre a parlare degli sviluppi circa l’interpretazione nell’applicazione della L.37/2019, che ha riformato la Legge professionale degli Agenti Immobiliari in relazione al regime di incompatibilità. Si parlerà anche delle nuove iniziative messe già in campo nel 2020, del tavolo tecnico sulla riqualificazione energetica degli immobili, promosso da ABI, della Commissione di inchiesta sulle banche, della stretta sugli affitti e della proposta del ministro dei Beni culturali e del Turismo Franceschini.

Dell’andamento e delle prospettive del mercato immobiliare nel 2020 relazionerà il Vicepresidente Vicario e Presidente del Centro Studi, Mario Condò de Satriano che illustrerà nel suo intervento l’impatto del Coronavirus sull’economia immobiliare, oltre a parlare delle ultime attività di collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e delle ultime attività del Centro Studi. Nel corso dei lavori sono previsti gli interventi del Segretario Nazionale, Fabrizio Segalerba, sul tesseramento e sulle iniziative al riguardo intraprese dai territori per lo sviluppo dell’attività federativa, del Tesoriere Nazionale Monica Andreotti che interverrà sull’andamento del progetto “Conto Corrente unico Nazionale e sulla situazione economica della Federazione. Si parlerà del progetto REFiaip curato dal Vicepresidente Nazionale ed AD di ReFiaip Giuseppe Sullutrone che illustrerà tutte le novità operative della piattaforma informatica anche, e soprattutto, in relazione al recente rivoluzionario accordo con CRIF per il DNA Casa e a seguire gli interventi dei Vice Presidenti Nazionali e dei delegati nazionali Estero, CCNL-Previdenza e Fiaip Donna oltre a quello del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Studi che relazionerà sull’andamento dei lavori presso l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). Interverrà inoltre Paolo Righi, Past President Fiaip e Presidente Onorario di Auxilia Finance, sull’andamento complessivo della società controllate, che relazionerà anche sulle ultime convenzioni stipulate da The Business Partners.

