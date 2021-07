ROMA (ITALPRESS) – Un ponte di cartone di 18 metri di lunghezza, realizzato grazie alla partecipazione dei cittadini, collegherà simbolicamente per qualche giorno Palazzo Farnese e Villa Farnesina, tenuto in sospensione grazie a tre grandi palloni di 6 metri di diametro gonfiati ad elio. È l’opera “Ponte Farnese” dell’artista francese Olivier Grossetête realizzata con il sostegno di Webuild e che sarà inaugurata il 13 luglio davanti al ponte Sisto. L’opera è stata presentata da Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia, Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, Virginia Lapenta, conservatrice Villa Farnesina – Accademia nazionale dei Lincei e da Olivier Grossetête in videoconferenza. Il ponte è ispirato dal progetto originario di Michelangelo che immaginò il collegamento tra le due residenze della famiglia Farnese. Alla morte di Papa Paolo III il progetto fu abbandonato, rivive ora, anche se in forma effimera, con quest’opera d’arte.

“Abbiamo colto con piacere l’invito dell’Ambasciata di Francia a sostenere l’installazione artistica. Costruiamo opere che durano nel tempo e ci ha affascinato l’idea surreale di un ponte virtuale ma concreto, espressione di un gesto operatici collettivo che realizza il sogno di un grande cliente che viene dal passato”, ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild. “Il ponte Farnese esprime la bellezza del gesto partecipato, con le persone comuni riunite intorno a un grande progetto, virtuale o fisico, come è avvenuto nella costruzione del Ponte di Genova. Le grandi opere d’arte – ha aggiunto – in qualche modo come le grandi infrastrutture, rappresentano sempre molto più di un semplice progetto di ingegno. Raccontano storie, visioni, bisogni, ridisegnano le città, cambiano la vita delle persone e influenzano il corso degli eventi. E con questi ponte oggi vogliamo guardare al futuro, ad un futuro di ripresa e di vera e propria rinascita sostenibile che parta da questa città patrimonio dell’umanità, ricordando come la grandiosità architettonica della Roma rinascimentale può di nuovo rivivere e ispirarci per il futuro”.

Secondo l’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, si tratta di un perfetto “connubio tra passato e presente, che permette una riflessione su quanto artisti italiani e francesi si siano sempre confrontati. Per Palazzo Farnese il progetto di Olivier Grossetête è particolarmente importante perché mostra in modo utopico il ponte che Michelangelo avrebbe desiderato. C’è la forte valenza dell’aspetto della partecipazione dei cittadini – ha sottolineato – più che mai il sociale e l’arte sono legati. In questo periodo difficile siamo andati avanti ed è una festa vera e propria che si offrirà agli occhi dei romani e di tutti coloro che vedranno volare il Ponte Farnese”. Presso Villa Farnesina, oltre agli atelier, si troverà anche un percorso farnesiano dedicato dal titolo “I Farnese. Tra magnificenze e antiquarie residenze”, i visitatori potranno approfondire il legame dei Farnese con la Villa e il giardino.

“Si tratta di istallazione concepita e realizzata nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Farnese, si tratta di opere che contribuiscono ad arricchire il patrimonio culturale e artistico di questa città e rinsaldare i legami già solidi tra i nostri paesi e i nostri popoli”, ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un videomessaggio di saluto. “Roma è gemellata con Parigi ed esiste una eredità storica tra le due città. Attendo con ansia di poter ammirare nei prossimi giorni il Ponte Farnese e sono certa che i cittadini romani apprezzeranno molto l’installazione di questa opera. Il Ponte – ha concluso – non è solo una installazione che collega idealmente le due sponde del Tevere, ma un mezzo per unire epoche e culture. Visto che ci stiamo avvicinando verso la ripartenza, voglio pensare che questo Ponte sia un simbolo de passaggio verso una nuova fase”.

(ITALPRESS).