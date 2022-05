ROMA (ITALPRESS) – Una mattina all’insegna del divertimento, ma anche un’occasione per avvicinarsi al cavallo che da sempre accompagna gli uomini in innumerevoli avventure classificandosi, a pieno titolo, tra i suoi migliori amici. L’8 maggio il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo apre la propria caserma ai bambini per mostrare loro come vivono questi straordinari compagni di vita. Partner dell’evento l’Ente Nazionale di Protezione Animali (ENPA), immancabile quanto preziosa alleata in tema di rispetto e sensibilità verso tutti gli esseri viventi. Testimonial dell’iniziativa i 6 piccoli veterinari della Kids Vet Academy, la serie trasmessa da RaiGulp, disponibile online su RaiPlay. Obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare le generazioni più giovani nei confronti di un animale d’affezione che seppur estremamente familiare non appartiene al quotidiano dei nostri figli. Al loro fianco i volontari della A.s.D “Io e il Cavallo” e della Onlus “Teniamoci per mano”, i quali coordineranno le varie fasi dell’evento, che prevede l’esibizione equestre dei Carabinieri (un carosello da 24), un’introduzione all’Ippoterapia coi suoi protagonisti, la visita alla Clinica Veterinaria (dove tutto è a misura di cavallo), la Caccia al tesoro, basata su quiz utili per approfondire l’argomento del benessere animale e infine l’arrivo di Garibaldi a cavallo.

C’è infatti una storia particolare che lega in modo speciale l’ARMA e l’ENPA: Marsala, la cavalla di Garibaldi. L’eroe dei due mondi è stato il fondatore dell’Associazione e quindi tra i precursori del protezionismo in Italia. “Il rapporto tra uomo e cavallo – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale ENPA – ha origini antiche e il nostro fondatore ne aveva colto l’essenza. Iniziative come questa con i bambini sono essenziali perchè ancora oggi il cavallo è un animale che viene sfruttato e maltrattato in troppe occasioni. Come ENPA con il nostro ufficio legale portiamo in tribunale tutti i casi che emergono dalle indagini delle nostre Guardie zoofile e dei Carabinieri, da sempre alleati strategici nella lotta allo sfruttamento degli animali. Ecco, quindi, che la sensibilizzazione dei più giovani diventa essenziale”. “Quando parliamo di cavalli – dichiara il Col. Francesco Maria Chiaravalloti, Comandante del 4°- per noi significa dare valore alle origini: l’Arma è nata a cavallo. Da 200 anni viviamo insieme condividendo la buona e la cattiva sorte. Garantisco che in tutte le situazioni più pericolose, il nostro fedele compagno di viaggio ci ha dato sicurezza e affetto. Il suo benessere è il nostro”. L’appuntamento è alla Caserma Pastrengo, in Viale dei Carabinieri a Cavallo snc Roma (Tor di Quinto).

(ITALPRESS).

– foto agenziafotogramma.it –