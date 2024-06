RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS/MNA) – Al Campus di Rabat dell’Università Mohammed VI Polytechnique (UM6P) in Marocco, si è svolto l’evento “Higher Education, Research and Innovation Collaboration between Morocco and Italy”. L’iniziativa è stata promossa e organizzata dal Ministero italiano dell’Università e della Ricerca (MUR), dalla Fondazione Med-Or, dal Ministero marocchino dell’Istruzione Superiore, della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione, dall’Università Mohammed VI Polytechnique e dall’Ambasciata d’Italia a Rabat. Alla presentazione hanno partecipato il ministro italiano dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il ministro marocchino dell’Istruzione Superiore, della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione, Abdellatif Miraoui, e l’Ambasciatore d’Italia a Rabat, Armando Barucco.

Nell’ambito di nuove opportunità nel campo della ricerca, della formazione e delle attività imprenditoriali, la Fondazione Med-Or e il Ministero dell’Università e della Ricerca hanno siglato nel marzo 2024 un protocollo d’intesa per la collaborazione nell’ambito dell’attuazione del Piano Mattei.

In tale contesto, l’iniziativa ha rappresentato la prima tappa del roadshow sul Piano Mattei finalizzato a favorire la collaborazione tra mondo accademico e industriale italiano e marocchino in materia di alta formazione e ricerca.

Questa iniziativa è in linea con l’accordo di collaborazione firmato a settembre 2023 con il Ministero marocchino dell’Istruzione Superiore, della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica, nell’ambito del quale la Fondazione Med-Or si impegnerà a finanziare un dottorato di ricerca in ambito STEM, assegnato a uno studente marocchino meritevole.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).