PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Simone Bolelli e Andrea

Vavassori conquistano la semifinale nel doppio al “China Open”, che si sta giocando sul duro dell’Olympic Green Tennis Center di Pechino. Gli azzurri ai quarti hanno sconfitto per 6-0, 7-5 il kazako Alexander Bublik e lo spagnolo Pedro Martinez. Si giocheranno un posto in finale in un derby contro Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, sconfitto in singolare dal cinese Buyunchaokete, o contro l’olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).