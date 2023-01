ROMA (ITALPRESS) – Buone notizie per la scherma azzurra nel venerdì di qualificazioni tra Parigi e Tunisi. La seconda giornata della storica prova di Coppa del Mondo di fioretto a Parigi vede il passaggio del turno di 9 fiorettiste azzurre. Con la numero 2 del mondo Alice Volpi, Francesca Palumbo e Martina Favaretto già ammesse al tabellone principale per diritto di ranking, l’Italia ha cominciato a rinfoltire la sua pattuglia per la giornata clou di domani fin dalla fase a gironi: con un percorso netto nei rispettivi raggruppamenti, infatti, hanno raggiunto l’obiettivo al primo step Martina Sinigalia, Erica Cipressa, Beatrice Monaco e Serena Rossini. Il tabellone preliminare ha permesso poi l’accesso alla gara di domani pure ad Anna Cristino e a Camilla Mancini.

Out Martina Batini, eliminata nel tabellone preliminare dei 64 per una sola stoccata; fuori anche Olga Calissi dopo il primo turno eliminatorio dei 128. Out ai gironi, invece, Elena Tangherlini.

Domani il clou con le prove individuali di fioretto maschile e femminile di una delle prove più prestigiosa del panorama mondiale. Nella gara maschile saranno 11 gli azzurri nel tabellone principale: il numero 1 della classifica mondiale Tommaso Marini, il già campione del mondo Alessio Foconi, l’olimpionico Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Edoardo Luperi, Guillaume Bianchi, Damiano Rosatelli, Giulio Lombardi, Alessio Di Tommaso, Filippo Macchi e Davide Filippi.

Domenica, invece, a Parigi di scena le due gare a squadre.

Oggi è iniziato anche il Grand Prix di sciabola di Tunisi con 8 azzurri che hanno strappato il pass per il tabellone principale della gara maschile. Assieme ai “big” Luigi Samele e Luca Curatoli, ammessi per diritto ranking, già dopo la fase a gironi si sono assicurati un posto per la giornata di domenica anche Michele Gallo (sei vittorie in altrettanti incontri) e Pietro Torre (cinque vittorie ed una sconfitta). Grazie ai successi nei turni preliminari hanno staccato il pass per il tabellone principale anche Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Matteo Neri e Riccardo Nuccio.

Si sono fermati nell’ultimo turno preliminare Giovanni Repetti e Giacomo Mignuzzi sconfitti in due derby. Mattia Rea out nel tabellone preliminare dei 128. Un problema fisico ha costretto Enrico Berrè a uscire di scena, a scopo precauzionale, senza poter concludere la fase a gironi.

Il Grand Prix di sciabola nella capitale tunisina continuerà poi domani con le fasi preliminari della prova femminile. Domenica la giornata clou di entrambe le competizioni individuali.

