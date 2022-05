A Palermo La Rosa dei Venti realizzata dai maestri artigiani

E' stata inaugurata La Rosa dei Venti di Palermo realizzata dai maestri artigiani di Confartigianato Palermo. Un'opera d'arte, interamente in cotto maiolicato, che si estende per 45 metri quadrati, installata in via Emerico Amari, davanti alla Camera di Commercio. La Rosa dei Venti è stata finanziata da Ancos, l'associazione di promozione sociale e culturale di Confartigianato.