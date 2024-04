A Palermo Biblioteca Blu e Museo del presente, omaggio a vittime mafia

PALERMO (ITALPRESS) - Non un semplice omaggio alla memoria, ma un vero e proprio percorso finalizzato a trasferire nel presente e nel futuro le figure e il lavoro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. A fare da cornice è Palazzo Jung a Palermo dove è stata inaugurata la Biblioteca blu, che si inserisce all’interno del Museo del presente con racconti testuali e per immagini dell’attività portata avanti dai due magistrati e da chi ha sacrificato la propria vita per combattere la mafia. xd6/mgg/mrv