E’ stata presentata questa mattina la mostra

fotografica di Igor Petyx all’hub vaccinale della Fiera del

Mediterraneo. Tantissimi scatti realizzati dall’inizio della

pandemia a oggi che riempiono interamente le pareti, per provare

ad alleviare l’attesa dei soggetti che si sottopongono ai vaccini.

“Le nostre vite sono cambiate e travolti da quello che e’ successo

che non cene siamo accorti – ha detto il Commissario Covid della

provincia di Palermo, Renato Costa – vedere le fotografie e’ stato

un momento emozionante perche’ mi sono fermato a guardarle dicendo

‘vero e’ successa questa cosa, abbiamo vissuto questo attimo’.

Queste foto sono la nostra memoria, della citta’”. Una mostra che ha suscitato consapevolezza nelle menti della gente

che riempie l’hub, dai comuni cittadini agli stessi sanitari che

ogni giorno lavorano per far piu’ vaccini possibili. “Mi sento di

dover raccontare tutto di questa pandemia che rappresenta la

storia – ha raccontato Igor Petyx – ho girato tantissimo per

cercare di essere gli occhi di chi restava a casa. Ricordo di

averlo suonato ai campanelli dei palazzi che avevano gli

striscioni con scritto ‘andra’ tutto bene’, gente impegnata a far

tutto, lavorare, essere insegnanti dei loro figli e quant’altro.

Poi sono passato alle chiusure e ora siamo giunti ai vaccini. Sto

provando a restituire cio’ che la gente mi ha dato. La foto che mi

fa tremare piu’ i polsi e’ quella degli uomini con le tute che

entrano dentro l’hotel Mercure, ma in generale ho cercato di

raccontare tutto. La foto che pero’ adesso voglio realizzare e’

quella di tutti abbracciati senza mascherina, significherebbe

essere nuovamente liberi”.