ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver celebrato venticinque consecutive finali mondiali nell’isola di Maui, nelle Hawaii, l’atto conclusivo di XTERRA, il tour internazionale di cross triathlon, avrà luogo quest’anno il primo e il due ottobre, lungo le strade e le vette del Trentino.

Diversi fattori sono stati considerati nella scelta della nuova location e, tra questi, la facilità per gli atleti di raggiungere il posto. Nessun luogo, però, spiccava più degli scorci del Trentino per ospitare questo evento di punta. Una destinazione che ogni appassionato di avventure outdoor dovrebbe visitare e che ogni atleta off road dovrebbe inserire nella lista dei desideri.

Dopo aver ospitato l’Europeo XTERRA nel 2021, ora toccherà all’estesa comunità internazionale XTERRA tuffarsi nelle Dolomiti di Brenta e dalle acque cristalline del Lago di Molveno, lungo un percorso tanto affascinante quanto impegnativo.

“La pandemia da Coronavirus ha creato difficoltà nei viaggi e ci ha dato una chance per riflettere sul brand XTERRA e considerare il modo più responsabile di andare avanti. Dopo aver preso in esame diversi aspetti, in particolare la nostra impronta ecologica e l’accessibilità per gli atleti, ha preso senso l’idea di spostare l’XTERRA World Championship da Maui, per ora. Abbiamo una grande ‘community’ in Europa e vogliamo in qualche modo ringraziarla per averci supportato in questi anni, rendendo accessibile e affrontabile il viaggio per gli atleti e le loro famiglie”, ha affermato J-D Cousens, vicepresidente XTERRA per le strategie di marketing.

“L’XTERRA World Championship è l’evento di punta del calendario di gare e continuerà a crescere nel 2022 e negli a seguire. Il nostro scopo è quello di portare la finale in tutti i continenti, a rotazione, consentendo al nostro bellissimo sport di raggiungere nuove sponde e di ispirare nuovi ‘guerrierì a unirsi alla nostra comunità”, ha aggiunto Cousens.

(ITALPRESS).

