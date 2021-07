BOLOGNA (ITALPRESS) – Una piazza “diffusa e multifunzionale”, con spazi dedicati alla sosta, agli incontri e alla convivialità, al mercato, alle celebrazioni e agli eventi.

E’ stata inaugurata oggi la parte est della piazza Primo Maggio a Novi di Modena, dopo il terremoto che la distrusse nel 2012, con ingenti danni a edifici sia pubblici che privati.

L’intervento è avvenuto attraverso il Programma speciale d’area per la riqualificazione dei centri storici nei territori colpiti dal sisma, con un finanziamento regionale di 1 milione e 250 mila euro, su un costo totale di 1 milione e 473 mila euro.

Al taglio del nastro avvenuto questa mattina, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco Enrico Diacci e il progettista dell’opera, l’architetto Claudio Zanirato.

“Un altro strappo ricucito- afferma il presidente Bonaccini-. Un altro progetto di riqualificazione condiviso dalla comunità locale, ascoltata nel momento di ricostruire, con un risultato che riempie d’orgoglio tutti quanti noi. Questa è la strada giusta anche per affrontare la ripartenza dopo la pandemia, perchè è insieme che si possono ottenere i migliori risultati. La piazza è il luogo che più di tutti appartiene a tutti i cittadini. Ricostruirla significa ricostruire il senso identitario di una comunità che non si è mai arresa, che ha saputo reagire con forza alle avversità. Insieme a una nuova piazza- conclude- oggi restituiamo alle persone un’idea del futuro che vogliamo”.L’intervento è stato concepito nell’ambito di un percorso di edilizia partecipata che ha coinvolto numerosi cittadini (avviato nel 2013 su tutti edifici pubblici del “cratere”), con l’obiettivo del ripristino e della rivitalizzazione del centro storico. Edifici allora inagibili sono stati restaurati e messi in sicurezza, e si affacciano oggi sull’ala est della piazza.

(ITALPRESS).