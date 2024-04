NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tutto pronto per l’annuale gala della National Italian American Foundation (NIAF) a New York. L’evento 2024 premierà Monica Mandelli, Amministratore Delegato di KKR, Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna e Carlo Scissura, Presidente e amministratore delegato del New York Building Congress. Tra le tante personalità provenienti dall’Italia saranno presenti Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, e Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera dei Deputati. Il gala celebrerà anche la Regione d’Onore NIAF 2024, il Friuli Venezia Giulia.

Joe Piscopo, Celebrity Ambassador, intrattenitore e conduttore radiofonico della NIAF, farà da maestro di cerimonie. L’intrattenimento musicale sarà garantito dalla cantante jazz e cabaret di New York Vanessa Racci. I proventi del Gala di New York andranno a beneficio delle borse di studio e dei programmi di sovvenzione della NIAF, che forniscono supporto cruciale per studenti, ricercatori e organizzazioni culturali italoamericani a livello nazionale.

“Non vediamo l’ora di riunirci con i nostri illustri premiati, membri e sostenitori per un serata memorabile che celebra il patrimonio italiano – ha affermato il presidente della NIAF Robert Allegrini – Il Gala di New York ci consente di portare avanti la nostra missione e di rafforzare la comunità italoamericana”.

Nel corso della serata, la NIAF assegnerà 100.000 dollari a La Scuola d’Italia di New York per fornire tre borse di studio annuali per i prossimi quattro anni alle matricole delle scuole superiori con origini italiane che vorrebbero conseguire un International Baccalaureate (IB) Diploma e l’Italian Scientific High School Diploma alla Scuola d’Italia New York. Attraverso questo programma, gli studenti diventeranno completamente bilingue in inglese e italiano mentre studiano il latino ed esplorano un’ampia varietà di argomenti in linea con i corsi del Diploma IB e con i requisiti della Scuola Superiore Nazionale Italiana.

Il Gala è uno dei tanti eventi che si svolgono durante la settimana a New York per la NIAF. Il 17 aprile la NIAF ha annunciato l’istituzione di una partnership strategica con la Nazionale Federazione delle associazioni imprenditoriali e professionali italo-canadesi e ha firmato un Memorandum

of Understanding. Le due principali organizzazioni che rappresentano gli italoamericani e le comunità italo-canadesi hanno formalizzato la loro partnership presso il Consolato italiano a New York.

La mattina del gala, la NIAF condurrà una Tavola rotonda per mettere in risalto le aziende innovative della Regione d’Onore di quest’anno, il Friuli Venezia Giulia.

