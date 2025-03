A New York “consigli emotivi a 2 dollari”

ROMA (ITALPRESS) - Da Bologna a New York, questa settimana gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, raccontano 3 storie che vedono come protagonisti i propri coetanei. Come Ciro che a 11 anni offre sostegno psicologico a tutti quelli che passano davanti alla fermata della metropolitana. fsc/gtr