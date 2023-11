VENEZIA (ITALPRESS) – Per la prima volta a Natale, la Biennale di Venezia arriva a Mestre con una serie di iniziative in luoghi e spazi (Forte Marghera, Teatro del Parco Albanese alla Bissuola) resi disponibili grazie al Comune di Venezia e dedicati alla cittadinanza e ai giovani. In particolare, saranno realizzati a Forte Marghera, da venerdì 15 dicembre fino a domenica 7 gennaio:

l’“albero”-installazione panoramica X-Tree, rivisitazione artistica del classico albero di Natale, percorribile con scala interna fino alla terrazza belvedere a 25 metri di altezza (inaugurazione venerdì 15 dicembre ore 18 con dj-set dalle 19 alle 22; da sabato 16 dicembre a domenica 7 gennaio accesso per salita e vista panoramica ogni giorno dalle 14 alle 16). X-Tree, albero artificiale ed ecologico arricchito da luci e suoni dopo il tramonto, è realizzato dallo studio 1024 Architecture di Parigi in collaborazione con Fondazione Forte Marghera; la passeggiata romantica Starfield con due percorsi acustici e luminosi, che dall’ingresso di Forte Marghera condurranno all’installazione X-Tree e alla laguna.

L’installazione Lightwave che trasforma la musica in volumi di luce dinamica, realizzata dallo studio 1024 Architecture di Parigi, rielaborazione dell’opera Core presentata alla mostra della Biennale Electro nel 2019 alla Bissuola. Al Teatro del Parco Albanese (Mestre-Bissuola) arriverà da mercoledì 20 dicembre a sabato 6 gennaio (ore 17) il circo teatro con cinque spettacoli su prenotazione dedicati a bambini, ragazzi e famiglie, realizzati da compagnie di circo contemporaneo con acrobazie, giocolerie e musiche eseguite da clown. Sono spettacoli che affrontano con ironia e leggerezza temi sociali e didattici come la libertà di espressione, l’inconscio e l’infanzia, caratterizzati da un linguaggio comico universale e da un forte coinvolgimento emotivo del pubblico.

Le cinque compagnie sono: Madame Rebiné, interprete di “La burla”; Collettivo Clown, che presenta “Clown Spaventati Panettieri”; Teatro Necessario con “Clown in libertà”; Teatro nelle Foglie in “Cartoon Toylette”; Nando & Maila, protagonisti di “Sonata per tubi”. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 17 con replica il giorno successivo alla prima. Prenotazioni disponibili online: www.labiennale.org; [email protected], tel. 041/5218828, e in loco da un’ora prima dello spettacolo, fino ad esaurimento posti.

Queste nuove iniziative della Biennale di Venezia in terraferma, in un periodo dell’anno inedito e con rilievo anche internazionale, confermano il progetto avviato di estendere le attività a ciclo continuo, anche a Mestre e nel territorio, in accordo col Comune di Venezia. Un nuovo capitolo del viaggio che ha visto dal 2016 realizzarsi con successo via via le mostre della Biennale Architettura, Arte e Cinema a Forte Marghera, il CIMM (Centro di Informatica Musicale e Multimediale) al Centro civico del Parco Albanese, il progetto speciale dell’Archivio Storico Archèus. Labirinto Mozart a Forte Marghera, gli spettacoli dei festival di Danza, Musica e Teatro, le proiezioni per le scuole a Mestre, il Carnevale dei ragazzi e il programma di attività Educational Parco Aperto 2023 alla Bissuola.

“Accanto ai simboli della tradizione, come le luminarie diffuse sul territorio e i grandi alberi addobbati a festa – annuncia il sindaco Luigi Brugnaro, vicepresidente di Biennale – abbiamo voluto sviluppare anche appuntamenti artistici e culturali legati alla contemporaneità, per una proposta complessiva della Città di Venezia che riguardi tutte le fasce d’età, con particolare attenzione ai bambini e ai nuovi linguaggi. Il Natale deve essere un momento di pensiero, di comunità e di crescita per tutti”.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

