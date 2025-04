A Napoli la prima libreria emotiva in Italia

ROMA (ITALPRESS) - A Napoli, nel quartiere Vomero è arrivata "Luce" la prima libreria emotiva in Italia. L'idea dello scrittore Lorenzo Marone e di Roberta Nicodemo è quella di scegliere i libri non in base all'autore o al genere ma all'emozione che si prova. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo nuovo servizio. fsc/azn