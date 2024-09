A Napoli decine di interventi dei Vigili del fuoco per il maltempo

NAPOLI (ITALPRESS) - Vigili del fuoco impegnati a Napoli per decine di interventi connessi al maltempo che ha colpito il capoluogo campano. Nella clip squadre a lavoro in via Bernini per la rimozione e messa in sicurezza di un grosso albero caduto sulla sede stradale. tvi/gsl