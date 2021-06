MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Il fine settimana del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli si è da poco concluso con quattro vincitori nelle tre diverse classi del Campionato.

Michael Ruben Rinaldi (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) dopo aver vinto Gara 1 nella giornata di sabato, si aggiudica anche la Tissot Superpole Race regalando così alla casa di Borgo Panigale una splendida doppietta, mentre Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) trionfa in Gara 2, davanti al pilota italiano e a Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) che mantiene la leadership di Campionato a venti punti di distacco dal turco.

WorldSSP regala un’altra emozionante battaglia in una Gara 2 interrotta dalla bandiera rossa. Sale sul gradino alto del podio Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha / Yamaha YZF R6) che consolida la prima posizione in Campionato, seguito da Luca Bernardi (CM Racing / Yamaha YZF R6), ora terzo in classifica, e Jules Cluzel (GMT94 Yamaha / Yamaha YZF R6). Infine nel Mondiale WorldSSP300 la Campionessa del Mondo della stagione 2018, Ana Carrasco (Kawasaki Provec WorldSSP300 / Kawasaki Ninja 400), torna sul gradino alto del podio.

In questo fine settimana Pirelli ha raccolto informazioni e conferme molto importanti. Prima fra tutte quella che riguarda la nuova soluzione di sviluppo SCX, ovvero la soluzione super morbida presentata dall’azienda di pneumatici italiana qui a Misano, che ha fatto registrare un nuovo record di gara nella Tissot Superpole Race e che è stata scelta dall’intera griglia SBK in Gara 2. Prestazioni importanti sono poi quelle fatte registrare nella giornata di sabato dal nuovo pneumatico da qualifica in specifica Y0449 che ha fatto registrare nuovi record assoluti di circuito per ben tre round consecutivi, al MotorLand Aragòn, al Estoril Circuit e ieri al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

È Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) dalla seconda casella in griglia ad avere la partenza migliore, si porta subito in testa al gruppo seguito dal poleman Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR), e dai ducatisti Michael Ruben Rinaldi (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) e Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R). L’italiano sulla rossa già al secondo giro mostra un grande ritmo e attacca il pilota britannico conquistando il secondo posto, per poi beffare al sesto giro anche il leader di gara Razgatlioglu e prendere il comando di gara. Rinaldi continua ad imporre il suo ritmo di gara alla corsa iniziando ad accumulare un vantaggio sul suo inseguitore. Al termine dei dieci giri di gara taglia il traguardo per primo davanti al pubblico di casa, seguito da Razgatlioglu e Jonathan Rea. Ottima performance anche per il privatista Axel Bassani (Motocorsa Racing / Ducati Panigale V4 R) che chiude la Tissot Superpole Race in sesta posizione, dietro ad un solido quinto posto per Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR).

Parte bene dalla pole position il campione di casa Michael Ruben Rinaldi (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R), seguito dal turco Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1), ma Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) effettua un sorprendente doppio sorpasso nel corso del primo giro e si appropria della leadership di gara. La prima parte di gara vede continui sorpassi tra il Campione del Mondo in carica e l’italiano su Ducati che si contendono la prima posizione, con Razgatlioglu e Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) spettatori alle loro spalle. A metà gara, Toprak Razgatlioglu mostra un ottimo passo di gara e dopo aver registrato il giro più veloce in 1’34.852 al quinto e al settimo giro, riesce ad avere la meglio sia sulla Kawasaki del britannico che successivamente su Rinaldi, prendendo così il comando del gruppo iniziale. Il turco su Yamaha si difende bene da alcuni attacchi sferrati dal pilota romagnolo e mantiene la leadership di gara e con autorità allunga sul resto del gruppo. Gli ultimi giri non ci regalano sorprese e Toprak ottiene la vittoria di Gara 2 tagliando il traguardo per primo, Rinaldi secondo e chiude il podio Jonathan Rea su Kawasaki.

(ITALPRESS).