ROMA (ITALPRESS) – Il pubblico appassionato della MotoGP è finalmente tornato ad affollare i circuiti motociclistici. Con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma il prossimo 4 settembre presso il Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, anche i fan Suzuki potranno vivere nuovamente la tribuna colorata di blu, colore che da sempre contraddistingue l’anima sportiva di Suzuki. La Casa di Hamamatsu riserva per il weekend di gara un’ampia porzione della Tribuna D situata in prossimità del Carro, proponendo in vendita i biglietti a prezzo agevolato, comprensivo di kit di abbigliamento, composto da t-shirt e cappellino, oltre che servizi esclusivi quali parcheggio riservato moto/auto e accesso all’area lounge riservata ai soli tifosi Suzuki. L’evento rappresenta una grande opportunità per ammirare da vicino i campioni del Motomondiale e per supportare i piloti ufficiali Suzuki, Alex Rins e Joan Mir, ringraziando loro e tutto il Team Suzuki Ecstar per il lavoro svolto in questi anni e per aver riportato nel 2020 il marchio Suzuki sul tetto del mondo.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com